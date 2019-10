Meteo | Previsioni per sabato 12 ottobre

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso in mattinata, da parzialmente nuvoloso a nuvoloso nel corso del pomeriggio e in serata, con aumento della copertura da Ovest verso Est. Foschie dense o nebbie tra notte e primo mattino su aree di pianura emiliana e Romagnola settentrionale, nonché nelle ore pomeridiane e serali in prossimità della costa con estensione alle pianure orientali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +8/+14°C e massime stazionarie, con valori di +18/+23°C.

Venti deboli da Sud-Est in costa e da Sud-Ovest in Appennino. Mare poco mosso.

Attendibilità: alta

