Meteo | Previsioni per martedì 13 agosto

Stato del cielo: Poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti nel pomeriggio sui rilievi e localmente sulla Romagna.

Precipitazioni: assenti al mattino, probabili rovesci sul crinale appenninico centro-occidentale, nonché sulla pianura Romagnola in maniera localizzata e a carattere temporalesco, in possibile sconfinamento fin sulla costa. In serata rovesci e temporali saranno possibili lungo l'asta del Po, in discesa verso le nostre pianure entro la notte.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +21/+25°C e massime in diminuzione, con valori di +28/+33°C.

Venti a regime di brezza con residui rinforzi da Sud-Ovest sulla Romagna al mattino. In rinforzo da Est/Nord-Est tra serata e notte. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento in serata.

