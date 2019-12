Meteo | Previsioni per venerdì 13 dicembre

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto su tutto il territorio. Prime schiarite da metà pomeriggio a partire dalle province occidentali.

Precipitazioni: deboli-moderate su Appennino ed Emilia centro-occidentale fra notte e mattina. Isolati piovaschi non da escludere anche su costa romagnola e ferrarese. La *neve* cadrà fino in pianura su piacentino, parmense e reggiano, tuttavia con possibili episodi di gelicidio (pioggia congelantesi) sulle rispettive colline. Fra pomeriggio e sera il maltempo interesserà i settori centro-orientali: neve moderata fino in pianura su reggiano, modenese e bolognese, pioggia mista e neve su ferrarese occidentale, faentino, imolese e forlivese. Neve da 400 metri su Bassa Romagna. Serata stabile.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di -5/+2°C e massime in aumento, con valori di -1/+10°C.

Venti in rotazione dai quadranti meridionali (Libeccio in Appennino e Scirocco in costa) ai quadranti settentrionali, con Maestrale da Nord-Ovest. Mare da mosso a molto mosso.

Attendibilità: medio-alta

