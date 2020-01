Meteo | Previsioni per lunedì 13 gennaio

Stato del cielo: In prevalenza poco nuvoloso in Appennino; presenza di nebbie alla notte e al mattino su tutte le pianure e in parziale sollevamento al pomeriggio e in nuova intensificazione in serata. Sulle aree di bassa pianura emiliane non si esclude la persisenza di nebbia per tutto il giorno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di -3/1°C e massime in diminuzione, con valori di 4/8°C.

Venti: deboli e di direzione variabile. Mare: poco mosso.

Attendibilità previsione: medio-alta

Livello di allerta: nessuna

