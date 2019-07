Meteo | Previsoni per sabato 13 luglio

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con addensamenti più compatti sui settori orientali e maggiori schiarite, anche ampie, su quelli centro-occidentali.

Precipitazioni: locali temporali tra mattino e primo pomeriggio potranno interessare i settori orientali in discesa da Nord, più probabili sul settore costiero, in successivo esaurimento.Tali fenomeni risulteranno localizzati ma puntualmente intensi, possibile grandine di piccole/medie dimensioni. In orario pomeridiano non esclusi locali rovesci sulle pianure orientali interne. Stabile ovunque in serata.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +15/+19°C e massime stazionarie, con valori di +25/+28°C.

Venti deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi in prossimità dei temporali. Mare poco mosso.

