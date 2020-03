Meteo | Previsioni per venerdì 13 marzo

Stato del cielo: Nuvolosità compatta per tutto l'arco della giornata, specie su Appennino e settori orientali. Cielo coperto ovunque dal tardo pomeriggio ed in serata.

Precipitazioni: sporadiche, possibili a ridosso del crinale appenninico e, dalla sera, anche sulle zone pianeggianti e costiere.

Temperature: minime in aumento, con valori di 5/11°C e massime stazionarie, con valori di 16/20°C.

Venti: da Sud-Ovest in Appennino, perlopiù assenti altrove. Bora da Nord-Est in attivazione dalla tarda sera. Mare: calmo, con moto ondoso in aumento dalla sera.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: nessuna

