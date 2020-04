Meteo | Previsioni per martedì 14 aprile

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso in mattinata su Romagna ed Est Emilia, ampie schiarite sui restanti settori. Cielo poco nuvoloso nel pomeriggio, con nubi cumuliformi piu' compatte in Romagna. Ampie schiarite in serata.

Precipitazioni: possibili a carattere di piovasco fra notte e primo mattino su Appennino orientale e localmente su Bassa Romagna. Rovesci sparsi in ingresso dal mare nel pomeriggio, piu' probabili in Romagna, ma non si escludono rovesci localizzati anche sull'Emilia Orientale e Centrale.

Temperature: minime stazionarie, con valori di 7/13°C e massime in diminuzione, con valori di 17/23°C.

Venti: deboli in prima mattinata. Sostenuto rinforzo dai quadranti orientali fra tardo mattino e pomeriggio: raffiche fino a 70 km/h lungo la costa. Mare: poco mosso al mattino, molto mosso durante il giorno, localmente agitato al largo.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: gialla

