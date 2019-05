Meteo | Previsioni per martedì 14 maggio

Stato del cielo: Molto nuvoloso al mattino in Romagna, più sereno in Emilia. Dal pomeriggio nubi in aumento sui settori centro-occidentali, maggiori schiarite sulle aree orientali.

Precipitazioni: residue di debole intensità su Bassa Romagna (riminese e forlivese) in prima mattinata, con fiocchi di neve fino a 1300/1400 metri.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +6/+12°C e massime in diminuzione, con valori di +13/+18°C.

Venti moderati da Est/Nord-Est. Mare mosso, molto mosso al largo.

