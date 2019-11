Meteo | Previsioni per venerdì 15 novembre

Stato del cielo: Coperto.

Precipitazioni: moderate sui settori occidentali tra notte e mattinata, in estensione verso Est tra mattina e pomeriggio. Possibili fenomeni localmente più intensi sulle pianure centro-orientali. Precipitazioni moderate sulla Romagna che sarà interessata tra pomeriggio e serata. Quota neve in calo dai 1700/1800m fin sui 1400/1500m tra pomeriggio e sera su Appennino Emiliano. Non esclusi locali temporali su Romagna e zone appenniniche.

Temperature: minime in aumento, con valori di +6/+10°C e massime stazionarie, con valori di +8/+12°C.

Venti moderati da Sud/Sud-Est con rinforzi lungo la costa e sui rilievi. Mare mosso o molto mosso.

Attendibilità: medio-alta

