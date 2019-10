Meteo | Previsioni per martedì 15 ottobre

Stato del cielo: Nuvoloso o coperto sui settori centro-occidentali, poco o parzialmente nuvoloso su Emilia orientale e Romagna, con aumento della copertura tra pomeriggio e sera. Da segnalare la possibilità di foschie o nebbie tra notte e prima parte di mattinata sulle basse pianure centro-orientali.

Precipitazioni: primi piovaschi possibili su Appennino occidentale(PC,PR) già in mattinata. Peggiora dal primo pomeriggio con rovesci o temporali a tratti intensi sui rilievi occidentali(PC-PR) e relative pianure. Coinvolgimento delle aree centrali(RE-MO) nel corso del pomeriggio, mentre in serata i fenomeni riguarderanno Bolognese e Ferrarese, con possibili locali temporali. Piogge deboli/moderate giungeranno su Ferrarese orientale e Romagna tra serata e notte.

Temperature: minime in aumento, con valori di +12/+16°C e massime in aumento, con valori di +19/+25°C.

Venti moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi da Sud/Sud-Ovest in Appennino(fino a 80 Km/h) e da Sud-Est su coste e pianure(40-50 Km/h). Mare da poco mosso a mosso.

Attendibilità: medio-alta

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

Gallery