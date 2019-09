Meteo | Previsioni per martedì 17 settembre

Stato del cielo: In prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili in transito.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +16/+21°C e massime stazionarie, con valori di +26/+31°C.

Venti deboli dai quadranti meridionali con rinforzi da Sud-Ovest sui rilievi. Mare poco mosso.

