Meteo | Previsioni per lunedì 18 novembre

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto sui rilievi, da nuvoloso a coperto su pianure occidentali, da poco nuvoloso a molto nuvoloso su aree centro-orientali.

Precipitazioni: nevose di debole intensità fra notte e prima mattinata sul comparto emiliano fino a 800-1000 metri con quota neve in rialzo su Bolognese e Modenese. Assenti altrove in mattinata, con instabilità in aumento nel corso del pomeriggio e piogge deboli/moderate ad interessare i settori centro-occidentali e in forma più marginale Emilia orientale e Romagna. Neve dai 1200/1400m su Appennino Emiliano.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +2/+9°C e massime stazionarie, con valori di +7/+14°C.

Venti deboli/moderati da Sud/Sud-Est con rinforzi sotto costa. Mare da mosso a molto mosso.

Attendibilità: medio-alta

