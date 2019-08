Meteo | Previsioni per venerdì 2 agosto

Stato del cielo: Irregolarmente nuvoloso fin dal mattino con addensamenti più compatti dal pomeriggio. Schiarite da Ovest verso Est tra serata e notte.

Precipitazioni: disomogenee, a carattere di piovasco o rovescio moderato in mattinata, tendenzialmente localizzate e in moto dai rilievi verso le pianure centro-occidentali e Romagna(probabilità media, 45-55%); nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con sviluppo di temporali sull'Emilia occidentale in moto verso Est, con i settori orientali e la Romagna interessati più probabilmente tra tardo pomeriggio e serata(probabilità precipitazioni 60-80%). Possibili fenomeni intensi con rischio grandine.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +18/+22°C e massime in diminuzione, con valori di +27/+32°C.

Venti di direzione variabile, in rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali tra pomeriggio e serata. Mare da poco mosso a temporaneamente mosso in serata.

