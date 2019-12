Meteo | Previsioni per lunedì 2 dicembre

Stato del cielo: Coperto su tutto il territorio, molto nuvoloso con temporanee schiarite tra tarda mattina e pomeriggio su Ovest Emilia.

Precipitazioni: in movimento da Ovest verso Est. Se fra notte e primo mattino le piogge interesseranno le zone centro-occidentali, nel corso del giorno tali precipitazioni coinvolgeranno principalmente la Romagna, il ferrarese ed il bolognese; precipitazioni perlopiù assenti altrove. Accumuli abbondanti su Appennino centro-orientale e pianure romagnole. Tra sera e notte fenomeni deboli/moderati in entrata dal mare che coinvolgeranno i settori centro-orientali. In serata neve debole oltre i 1200m

Temperature: minime in aumento, con valori di +6/+11°C e massime in diminuzione, con valori di +8/+13°C.

Venti deboli da Nord-Ovest tra mattino e pomeriggio, moderati a Est/Nord-Est tra pomeriggio e sera. Mare da poco mosso fino a molto mosso in serata.

Attendibilità: medio-alta

