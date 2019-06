Meteo | Previsioni per domenica 2 giugno

Stato del cielo: Da nuvoloso a poco nuvoloso su Romagna in mattinata, sviluppo di nubi cumuliformi in Appennino nel pomeriggio. Sereno altrove per l'intera giornata.

Precipitazioni: bassa probabilità di isolate precipitazioni sulla Romagna tra notte e mattina, assenti altrove.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +14/+17°C e massime in aumento, con valori di +24/+28°C.

Venti deboli dai quadranti orientali. Mare poco mosso.

