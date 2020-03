Meteo | Previsioni per lunedì 2 marzo

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto con parziali schiarite al mattino e nelle ore serali sulla Romagna.

Precipitazioni: moderate in Appennino al mattino, in intensificazione nel pomeriggio con estensione dei fenomeni alle pianure. Precipitazioni abbondanti sul crinale, perlopiù moderate su pianure centro-occidentali. Risulteranno più deboli e sporadiche su bolognese, ferrarese e Romagna. Neve dai 1500/1600 m tra mattina e pomeriggio, con quota in calo nelle ore serali fin sui 1000/1200 m.

Temperature: minime stazionarie, con valori di 4/10°C e massime in aumento, con valori di 9/16°C.

Venti: forti in Appennino da Sud-Ovest, moderati altrove dai quadranti orientali con rinforzi da Sud-Est lungo la costa. Mare: da mosso a molto mosso.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: gialla

