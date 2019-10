Meteo | Previsioni per mercoledì 2 ottobre

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto al mattino sui settori Emiliani con nuvolosità in transito verso la Romagna. Schiarite a partire dal primo pomeriggio dall'Emilia Occidentale, ancora molto nuvoloso in Romagna.

Precipitazioni: nella notte primi rovesci e temporali possibili sull'Alto Appennino Emiliano e sulle province occidentali (PC,PR). Al mattino rovesci e temporali in transito da ovest verso Est su tutta l'Emilia; locali temporali, specie in Appennino. Dal primo pomeriggio migliora in Emilia e peggiora in Romagna e Ferrarese con rovesci e locali temporali. In serata tempo ormai stabile in Emilia, ultimi piovaschi possibili su Crinale e Bassa Romagna.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +14/+17°C e massime in diminuzione, con valori di +19/+24°C.

Venti dai quadranti occidentali, con raffica moderata da Sud-Ovest in Appennino e sulla Romagna . Mare da quasi calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta

