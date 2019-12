Meteo | Previsioni per venerdì 20 dicembre

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto su tutto il territorio. Nebbie sulla bassa pianura orientale nelle prime ore di giornata.

Precipitazioni: deboli/ moderate al mattino su Appennino occidentale, in intensificazione tra pomeriggio e sera con piogge abbondanti sul crinale appenninico Piacentino, Parmense e Reggiano. Piogge deboli e sparse sulle pianure tra Emilia e ferrarese. Estensione dei fenomeni all'Appennino orientale in serata, mentre sporadiche piogge di intensità prevalentemente debole potranno riguardare le pianure da Ovest verso Est.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +4/+8°C e massime in aumento, con valori di +11/+15°C.

Venti moderati/forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca/tempesta sul crinale appenninico. Mare da poco mosso a mosso, con ulteriore aumento del moto ondoso in serata, fino a molto mosso o localmente agitato al largo.

Attendibilità: alta

