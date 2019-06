Meteo | Previsioni per giovedì 20 giugno

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso in giornata per il transito di velature localmente stratificate, più compatte in serata ed in transito da Ovest verso Est.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +17/+21°C e massime in aumento, con valori di +28/+33°C.

Venti deboli/moderati dai quadranti occidentali. Mare poco mosso.

