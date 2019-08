Meteo | previsioni per mercoledì 21 agosto

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento fra pomeriggio e sera, con cieli parzialmente nuvolosi in Emilia e poco nuvolosi in Romagna.

Precipitazioni: assenti al mattino. Occasionali e sparse nel pomeriggio-sera, con rovesci deboli-moderati nelle zone interne e locali temporali, anche intensi, in sviluppo sulle pianure centrali emiliane. Fenomeni più probabili su bolognese, modenese e reggiano.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +17/+24°C e massime stazionarie, con valori di +29/+34°C.

Venti deboli dai quadranti orientali, localmente moderati su basse pianure e settore costiero. Mare poco mosso, tendente a mosso dalla sera.

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

