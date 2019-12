Meteo | Previsioni per sabato 21 dicembre

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto al mattino sui settori centro-orientali, da nuvoloso a poco nuvoloso su quelli occidentali. Schiarite anche ampie dal primo pomeriggio su tutto il territorio, prima di un nuovo aumento della nuvolosità da Ovest verso Est in serata.

Precipitazioni: moderate ed in movimento da Ovest verso Est tra notte e mattinata, con fenomeni a tratti forti in Appennino, nevosi dai 1800 m di quota. Attenuazione e successivo esaurimento delle piogge tra tardo mattino e primo pomeriggio. Instabilità in nuovo aumento nelle ore serali a partire dai settori occidentali.

Temperature: minime in aumento, con valori di +8/+10°C e massime stazionarie, con valori di +12/+15°C.

Venti moderati da Ovest/Sud-Ovest, a tratti forti in Appennino. Mare da mosso a poco mosso.

Attendibilità: alta

