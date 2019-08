Meteo | Previsioni per giovedì 22 agosto

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare su tutto il territorio, più compatta a ridosso dei rilievi. Parziali schiarite nel pomeriggio sulle pianure centro-orientali.

Precipitazioni: isolati piovaschi o brevi rovesci possibili tra notte e mattino sulle aree di pianura, piogge localmente moderate non escluse sul crinale occidentale. Dal pomeriggio aumento dell'instabilità sotto forma di rovesci e temporali, più probabili sulle pianure centro-orientali, in locale sconfinamento sul settore costiero. Piogge deboli/moderate in Appennino. Esaurimento a sera.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +17/+23°C e massime in diminuzione, con valori di +25/+29°C.

Venti deboli dai quadranti settentrionali, con rinforzi da Nord-Est lungo la costa tra notte e mattino. Mare da mosso a poco mosso.

