Meteo | Previsioni per Mercoledì 22 Luglio

Stato del cielo: in prevalenza sereno al mattino con graduali addensamenti sull'Appennino. Nel pomeriggio nuvolosita' irregolare su rilievi e pianure emiliane, specialmente centro-orientali. In serata in prevalenza sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo l'asta del Po.

Precipitazioni: isolati rovesci pomeridiani sui settori appenninici con possibili sconfinamenti fin sulla pedemontana. In serata probabile instabilità in prossimità dell'asta del Po con rovesci e temporali in movimento da Ovest verso Est entro la notte.

Temperature: minime in aumento, con valori di 18/22°C e massime in aumento, con valori di 28/36°C.

Venti: deboli in prevalenza da Nord-Ovest nelle aree interne e dai quadranti orientali su coste e pianure orientali. Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità previsione: alta