Meteo | Previsioni per Domnica 22 settembre

Stato del cielo: Molto nuvoloso al mattino con maggiori schiarite sulle province orientali. Da molto nuvoloso a coperto tra pomeriggio e sera. Possibili foschie sulle zone appenniniche tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: nella notte possibili sull'Appennino. Al mattino possibili deboli/moderate sull'Emilia Occidentale (PC,PR,RE). Peggioramento più consistente dal pomeriggio con temporali sull'Appennino e piogge irregolari sulle pianure; non si esclude qualche piovasco o breve rovescio sulla Romagna. Tra pomeriggio e serata maltempo in movimento verso est con coinvolgimento della Romagna, fenomeni persistenti in Appennino. Attenuazione da Ovest.

Temperature: minime in aumento, con valori di +13/+17°C e massime in diminuzione, con valori di +18/+24°C.

Venti prevalentemente dai quadranti meridionali con raffiche moderate/forti su costa e crinale, deboli altrove. Mare da poco mosso a mosso.

