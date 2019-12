Meteo | Previsioni per Domenica 22 dicembre

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto fra notte e prima parte della mattinata. Ampie schiarite da Ovest verso Est fra pomeriggio e sera, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: moderate- abbondanti in transito dall'Emilia verso la Romagna nel corso della notte e della prima parte del mattino. Locali fenomeni temporaleschi fra bolognese, ferrarese e ravennate. Precipitazioni in esaurimento entro la tarda mattinata, salvo residui piovaschi sulla Romagna. Stabile nel pomeriggio-sera.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +6/+11°C e massime in diminuzione, con valori di +9/+14°C.

Venti moderati dai quadranti occidentali, con raffiche fino a 80 km/h in Appennino. Mare mosso.

Attendibilità: alta

