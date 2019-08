Meteo | Previsioni per venerdì 23 agosto

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto su tutta la regione, con parziali schiarite pomeridiane sui settori orientali.

Precipitazioni: frequenti sui settori centro-occidentali, occasionali e pressochè assenti sui settori orientali. In mattinata piovaschi su Appennino, Ovest Emilia e Bassa Romagna, mentre nel pomeriggio-sera temporali anche forti in moto da Est a Ovest Emilia, dai rilievi alle pianure. Più stabile in Romagna e nel ferrarese.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +17/+22°C e massime in aumento, con valori di +26/+32°C.

Venti deboli da Est/Nord-Est. Mare poco mosso.

