Meteo | Previsioni per venerdì 24 gennaio

Stato del cielo: Da molto nuvoloso a coperto su tutto il territorio, parziali schiarite sui settori orientali in mattinata. Possibili nebbie nottetempo e in mattinata sulle aree di bassa pianura emiliana.

Precipitazioni: assenti in giornata, instabilità in aumento dalle ore serali con precipitazioni deboli-moderate in estensione da Ovest verso Est. Esse probabilmente assumeranno carattere nevoso dai 1000/1100 m su Appennino Piacentino e Parmense, dai 1000/1200m sui rilievi di Reggiano e Modenese.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di -2/2°C e massime in diminuzione, con valori di 4/9°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali. Mare: calmo o poco mosso.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: nessuna

