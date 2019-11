Meteo | Previsioni per domenica 24 novembre

Stato del cielo: Coperto su tutta la regione, salvo timide schiarite fra tarda mattina e primo pomeriggio sui settori orientali.

Precipitazioni: deboli e sparse al mattino in Emilia, specie a ridosso dell'Appennino, e sui rilievi romagnoli. Peggiora ovunque nel pomeriggio-sera con precipitazioni moderate a carattere di rovescio. I maggiori accumuli sono previsti sull'Emilia e fra ferrarese e ravennate.

Temperature: minime in aumento, con valori di +11/+14°C e massime in aumento, con valori di +13/+17°C.

Venti moderati in graduale rotazione da Est/Sud-Est ad Est/Nord-Est. Mare mosso o molto mosso.

Attendibilità: alta

