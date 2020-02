Meteo | Previsioni per martedì 24 febbraio

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare, via via più compatta da Ovest verso Est a partire dal pomeriggio, con cieli fino a molto nuvolosi o coperti in serata. Nebbie nottetempo e al primo mattino su basse pianure centro-orientali e settore costiero settentrionale.

Precipitazioni: assenti, salvo sporadici piovaschi sul crinale appenninico centro-occidentale.

Temperature: minime in aumento, con valori di 7/11°C e massime in diminuzione, con valori di 13/19°C.

Venti: moderati da Sud-Ovest con rinforzi in Appennino e sulla Romagna. Mare: poco mosso.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: nessuna

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

Gallery