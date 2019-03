Meteo | Previsioni per lunedì 25 marzo

Stato del cielo: Sereno in giornata, aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti tra mattina e pomeriggio, peggiora nel corso della serata, con instabilità a tratti marcata fino alla prima mattinata successiva. Neve dai 600/700 metri in Appennino, altrove possibilità di locali temporali, precipitazioni più consistenti sono attese sul settore orientale e costiero della regione.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +4/+8°C e massime stazionarie, con valori di +14/+20°C.

Venti deboli sud-occidentali, in repentina rotazione e rinforzo da Nord-Est dalla serata. Raffiche fino a 80-100 Kmhì/h lungo la costa. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento in serata, fino a molto mosso.

