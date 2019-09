Meteo | Previsioni per mercoledì 25 settembre

Stato del cielo: Al primo mattino in prevalenza poco nuvoloso; nuvolosità irregolare su tutto il territorio in transito dal tardo mattino dall'Emilia verso la Romagna.

Precipitazioni: tra tardo mattino e primo pomeriggio probabili deboli\moderate su Appennino (locali rovesci), in particolare Bolognese\Romagnolo con possibili sconfinamenti sulle rispettive pianure. Nel pomeriggio sconfinamenti più probabili sulle pianure del Bolognese e della Romagna. Sempre dal pomeriggio potranno formarsi rovesci sulle pianure dell'Emilia Occidentale in transito verso Est fino al Ferrarese. In serata tempo in miglioramento salvo ultimi rovesci localizzati sulle basse pianure emiliane.

Temperature: minime in aumento, con valori di +13/+17°C e massime stazionarie, con valori di +20/+25°C.

Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mare da calmo a poco mosso.

