Meteo | Previsioni per domenica 26 aprile

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Nubi medio-alte in transito sui settori centro-orientali al mattino, addensamenti pomeridiani in Appennino. Velature in serata.

Precipitazioni: pressochè assenti. Non è da escludere, nel pomeriggio, lo sviluppo di deboli piovaschi su Appennino romagnolo e crinale emiliano.

Temperature: minime stazionarie, con valori di 8/14°C e massime in diminuzione, con valori di 18/24°C.

Venti: deboli-moderati da Sud-Ovest su Emilia e Romagna interna, da Sud-Est su costa e pianure romagnole. Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: nessuna

