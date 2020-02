Meteo | Previsioni per mercoledì 26 febbraio

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso al mattino, con maggiori addensamenti sulla Romagna interna. Veloce aumento delle nubi nel corso del pomeriggio, specie sui settori centro-orientali, con condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto. Graduali schiarite, a partire da Ovest, la sera.

Precipitazioni: sporadiche a ridosso dell'Appennino orientale in mattinata, con fiocchi di neve oltre 1200/1400 metri. Formazione di rovesci e locali temporali nel pomeriggio su Est Emilia e Romagna, con quota neve in drastico calo da 1200 metri a 700/800 metri. Locali fiocchi fin sui 500-600 metri sulla Romagna interna e nel bolognese. Tempo perlopiù stabile in serata.

Temperature: minime stazionarie, con valori di 3/9°C e massime in diminuzione, con valori di 11/17°C.

Venti: tesi da Ovest/Sud-Ovest al mattino, in rotazione da Nord-Ovest nel pomeriggio-sera, con raffiche fin sugli 80 km/h. Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: gialla

