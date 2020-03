Meteo | Previsioni per giovedì 26 marzo

Stato del cielo: Nuvolosità in rapido aumento da Est verso Ovest su tutta la regione.

Precipitazioni: deboli/ moderate in estensione dalla Romagna al resto della regione nel corso della mattinata: dapprima possibilità di episodi nevosi fino in pianura, poi rialzo della quota neve sulla Romagna fin sui 4-500 metri nel pomeriggio. Neve sull'Emilia fin sulle zone di alta pianura in mattinata, più probabili episodi misti con temporanee fioccate sulla bassa. Graduale attenuazione dei fenomeni tra pomeriggio e sera con residue nevicate in Appennino in Emilia oltre i 4-500m e deboli piogge sulla Romagna con neve oltre i 7-800m.

Temperature: minime stazionarie, con valori di -2/5°C e massime in aumento, con valori di 5/11°C.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi da Nord-Ovest su pianura e appennino; raffiche forti da Nord-Est lungo la costa. Mare: molto mosso o localmente agitato.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allert: gialla

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

Sostieni ModenaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di ModenaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery