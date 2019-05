Meteo | Previsioni per lunedì 27 maggio

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto su tutto il territorio.

Precipitazioni: piogge moderate o localmente più intense già dal mattino sui rilievi e alte pianure centro-occidentali. Peggiora nuovamente in maniera marcata su tutta la regione dal pomeriggio con piogge moderate, a tratti forti verso i rilievi, in movimento da Est verso Ovest. Attenuazione in serata a partire dai settori orientali.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +9/+15°C e massime in diminuzione, con valori di +12/+19°C.

Venti deboli/moderati dai quadranti orientali, rotazione dai quadranti settentrionali in serata. Mare mosso.

