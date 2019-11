Meteo | Previsioni per mercoledì 27 novembre

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto. Nebbie al mattino sulle pianure, addensamenti sui rilievi.

Precipitazioni: moderate o a tratti forti sul settore appenninico centro-occidentale tra notte e mattinata, moderate tra Piacentino e Parmense in estensione verso Est con fenomeni maggiormente irregolari su colline e zone di alta pianura. Piogge deboli su Emilia orientale e Romagna tra pomeriggio e sera. Fenomeni in esaurimento da ovest in serata.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +6/+10°C e massime in diminuzione, con valori di +11/+14°C.

Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali sulle pianure, sino a forti in Appennino. Rinforzi da Sud-Est in costa. Mare poco mosso.

Attendibilità: medio-alta

