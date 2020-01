Meteo | Previsioni per martedì 28 gennaio

Stato del cielo: coperto sul crinale, molto nuvoloso sull'Emilia Occidentale al mattino con possibili nebbie in graduale sollevamento. Nubi in possibile aumento tra tarda mattina e pomeriggio in Romagna. Parzialmente nuvoloso sul resto del territorio con tendenza ad ampie schiarite tra pomeriggio e sera. Possibile comparsa di nebbia in serata sulle basse pianure emiliane.

Precipitazioni: deboli- moderate su Alto Appennino, specie fra notte e mattino, con fiocchi di neve oltre 1400/1500 metri. Stabile la sera salvo deboli piovaschi su Crinale Emiliano Orientale e Romagnolo.

Temperature: minime in aumento, con valori di 3/10°C e massime in aumento, con valori di 9/16°C.

Venti: tesi di Libeccio da Ovest/Sud-Ovest , con raffiche molto forti fino a 80-100 km/h su Appennino Orientale e Bassa Romagna. Mare: da poco mosso.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: gialla

