Meteo | Previsioni per giovedì 28 novembre

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con maggiori schiarite in orario pomeridiano e serale. Foschie o nebbie lungo la bassa pianura emiliana tra notte e mattinata, localmente persistenti lungo l'asta del Po.

Precipitazioni: piogge deboli/moderate sulle vette dell'Appennino centro-orientale, assenti altrove.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +4/+8°C e massime in aumento, con valori di +13/+16°C.

Venti moderati da Sud-Ovest con rinforzi in Appennino e sulla Romagna, deboli/moderati e variabili sulle pianure. Mare poco mosso.

Attendibilità: alta

