Meteo | Previsioni per lunedì 29 aprile

Stato del cielo: Nuvoloso o coperto su tutto il territorio. Schiarite dal pomeriggio a partire da Ovest.

Precipitazioni: piogge moderate su gran parte delle aree centro-orientali già dal mattino, con nevicate in Appennino oltre i 1000 m(possibili fiocchi più in basso in caso di rovesci a tratti intensi). Instabilità volgerà in esaurimento nel pomeriggio, insistendo a tratti sulla Romagna specie verso i rilievi; sempre in Romagna possibili rovesci serali prima del ritorno a condizioni stabili.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +5/+10°C e massime in diminuzione, con valori di +13/+17°C.

Venti deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi da Nord/Nord-Est su costa al mattino. Mare da mosso a poco mosso.

