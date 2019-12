Meteo | Previsioni per martedì 3 dicembre

Stato del cielo: Ampie schiarite sui settori centro-occidentali con cieli sereni o poco nuvolosi, residui addensamenti al mattino su Romagna con schiarite dal pomeriggio. In prevalenza nuvoloso sui rilievi.

Precipitazioni: residue fra notte e prima mattinata su rilievi e Romagna, con fiocchi di neve fin sui 1100 metri. Assenti altrove.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +4/+8°C e massime in diminuzione, con valori di +7/+11°C.

Venti moderati di Est/Nord-Est con rinforzi lungo la costa tra notte e mattino. Mare molto mosso, localmente agitato al largo in nottata.

Attendibilità: alta

