Meteo | Previsioni per Domenica 3 novembre

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto lungo la dorsale appenninica e sulle pianure centro-occidentali, nuvoloso con parziali schiarite su Emilia orientale e Romagna in mattinata.

Precipitazioni: moderate o più intense a carattere temporalesco e prevalentemente persistenti sulla dorsale appenninica centro-occidentale tra mattina e pomeriggio, moderate sulle pianure occidentali al mattino in estensione verso Est nel corso del pomeriggio. Piogge deboli/moderate tra pomeriggio e serata a coinvolgere le pianure centro-orientali, possibili rovesci più intensi in prossimità del settore costiero e della pianura Ferrarese Ravennate, eventualmente temporaleschi.

Temperature: minime in aumento, con valori di +9/+14°C e massime in aumento, con valori di +12/+20°C.

Venti moderati dai quadranti meridionali sulle pianure, sino a forti in Appennino con raffica sui 80-100 Km/h. Mare da poco mosso a mosso sotto costa, molto mosso al largo.

Attendibilità: medio-alta

