Meteo | Previsioni per sabato 30 novembre

Stato del cielo: Sereno su gran parte del territorio, salvo innocui addensamenti in Romagna. Nebbie diffuse sia al mattino che nelle ore centrali del giorno su basse pianure emiliane, possibili banchi di nebbia in graduale dissoluzione su pianure/coste romagnole.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +2/+9°C e massime in diminuzione, con valori di +7/+13°C.

Venti deboli da Ovest/Nord-Ovest al mattino, in rotazione dai quadranti orientali verso sera. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento.

Attendibilità: alta

