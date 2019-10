Meteo | Previsioni per mercoledì 30 ottobre

Stato del cielo: Coperto. Riduzione della visibilità sui rilievi per nubi basse o nebbie.

Precipitazioni: piogge deboli/moderate su Romagna ed Emilia orientale tra notte e mattinata. Instabilità a tratti tra pomeriggio e sera con piogge sparse e localmente moderate intervallate a pause asciutte tra Forlivese, Riminese ed Appennino centro-orientale. Altrove qualche pioviggine possibile in mattinata, assenti tra pomeriggio e sera.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +8/+13°C e massime in diminuzione, con valori di +12/+15°C.

Venti deboli/moderati da Est/Nord-Est. Mare mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione.

Attendibilità: medio-alta

