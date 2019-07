Meteo | Previsioni per mercoledì 31 luglio

Stato del cielo: In prevalenza sereno al mattino con sviluppo di nuvolosità sparsa cumuliforme al pomeriggio, specialmente sui settori Emiliani. In prevalenza sereno in serata.

Precipitazioni: generalmente assenti, ma non si esclude la formazione di qualche piovasco tra pomeriggio e sera specialmente sui settori emiliani centrali e in tarda serata sul Ferrarese.

Temperature: minime in aumento, con valori di +19/+22°C e massime stazionarie, con valori di +29/+34°C.

Venti in prevalenza da Sud-Ovest con raffiche moderate in Appennino. Mare calmo o poco mosso.

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna.

Gallery