Meteo | Previsioni per mercoledì 4 marzo

Stato del cielo: Al mattino poco nuvoloso sui settori occidentali, da nuvoloso a molto nuvoloso altrove. Ampi rasserenamenti dal pomeriggio da Ovest verso Est.

Precipitazioni: locali rovesci in ingresso dal mare potranno interessare i settori centro-orientali della regione tra mattino e primo pomeriggio. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre i 700-800 metri sui rilievi, con locali fiocchi possibili fin sui 600 m in caso di fenomeni maggiormente consistenti. Graduale attenuazione e successivo esaurimento nel pomeriggio. Stabile ovunque in serata.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di -1/6°C e massime in diminuzione, con valori di 7/12°C.

Venti: deboli, in prevalenza settentrionali con rinforzi da Nord-Est al mattino lungo la costa. Mare: molto mosso al mattino con moto ondoso in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: gialla

