Meteo | Previsioni per domenica 5 gennaio

Stato del cielo: In prevalenza sereno salvo fatto per il transito di velature alte e in prevalenza sottili. Possibili foschie nottetempo e al primo mattino lungo l'asta del Po.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in aumento, con valori di -1/4°C e massime stazionarie, con valori di 7/11°C.

Venti: variabili al mattino. Deboli dai quadranti orientali nel pomeriggio-sera. Mare: poco mosso.

Attendibilità previsione: molto alta

Livello di allerta: nessuna

