Meteo | Previsioni per domenica 5 maggio

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto su tutto il territorio, parziali schiarite su bassa Romagna al primo mattino.

Precipitazioni: diffuse sui settori centro-occidentali tra notte e mattina, in estensione verso est nel corso della giornata. Risalita di rovesci, anche intensi, sulla Romagna tra tardo mattino e primo pomeriggio, con instabilità marcata sulle aree centro-orientali tra pomeriggio e serata. Neve dai 500-600 metri, localmente più in basso fin sui 300m su PC, PR, RE. Quota più elevata in Romagna al mattino, in calo tra pomeriggio e sera fin sui 700m.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +4/+9°C e massime in diminuzione, con valori di +9/+13°C.

Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali, con raffica tesa-forte da Nord/Nord-Est lungo la costa. Mare mosso, molto mosso al largo.

