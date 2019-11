Meteo | Previsioni per martedì 5 novembre

Stato del cielo: Coperto sul crinale, coperto o molto nuvoloso sulle zone di pianura. Schiarite da metà pomeriggio.

Precipitazioni: piogge moderate già dal primo mattino lungo la dorsale appenninica e zone di pianura dell'Emilia centro-occidentale. Nel corso della mattinata fenomeni in movimento verso Est, con precipitazioni localmente moderate. Più asciutto sul settore costiero al mattino con possibili piovaschi. Nel pomeriggio esaurimento dei fenomeni da Ovest. Instabilità su Romagna ed Emilia orientale con precipitazioni anche a carattere di rovescio in attenuazione entro sera. Serata stabile eccetto che per locali rovesci residui lungo il crinale appenninico.

Temperature: minime in aumento, con valori di +10/+15°C e massime in diminuzione, con valori di +14/+20°C.

Venti da Sud-Ovest, moderati su pianure e costa, sino a forti in Appennino. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Attendibilità: medio-alta

