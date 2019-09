Meteo | Previsioni per giovedì 5 settembre

Stato del cielo: Sereno al mattino salvo locali addensamenti sui rilievi occidentali. Da poco a parzialmente nuvoloso nel corso del pomeriggio da Ovest verso Est.

Precipitazioni: assenti in mattinata. Rovesci e temporali in sviluppo dal primo pomeriggio sui rilievi occidentali, con locali sconfinamenti entro il pomeriggio-sera sulle rispettive pianure. Peggiora tra serata e notte con sviluppo di temporali tra Piacentino e Parmense, in probabile moto verso Est.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +12/+16°C e massime in aumento, con valori di +25/+29°C.

Venti deboli di direzione variabile, locali rinforzi sulla costa. Mare poco mosso.

