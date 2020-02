Meteo | Previsioni per venerdì 7 febbraio

Stato del cielo: in prevalenza sereno con possibili nubi in aumento in serata sui rilievi occidentali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di /°C e massime in diminuzione, con valori di /°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali e in successiva rotazione da nord est. Mare: calmo o poco mosso

Attendibilità previsione: molto alta

Livello di allerta: nessuna

Previsioni per i prossimi giorni su Centro Meteo Emilia Romagna

Gallery